Son Dakika Haberleri: Suriye sınırında yangın
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Suriye sınırında yangın

38 dakika önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye sınırındaki mayınlı alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye sınırındaki mayınlı alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Suriye sınırında bulunan mayınlı alandaki otların henüz belirlenemeyen nedenle tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.
Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sınır birliklerine ait TOMA ile müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.
İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Suriye sınırında yangın
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:27 Kaynak: AA
İtfaiye, Şanlıurfa, Suriye, Güncel
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