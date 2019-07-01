Suriye sınırında yangın
58 dakika önce
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Suriye sınır hattında çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:38 Kaynak: AA
'nın Ceylanpınar
ilçesindeki Suriye
sınır hattında çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, sınır hattındaki Maden
Mahallesi yakınlarında çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
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