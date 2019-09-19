Suriye sınırında yangın
1 saat önce
Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyat ilçesinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:20 Kaynak: AA
Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyat ilçesinde yangın çıktı.
Tel Abyat ilçe merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Tel Abyat'ın karşısında bulunan Akçakale ilçesinden de görülen yangın yaklaşık 2 saat devam etti.
Güçlükle söndürülen yangın nedeniyle ilçenin üzerini duman sardı.
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