Suriye sınırında yangın çıktı - Son Dakika

Suriye sınırında yangın çıktı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan Suriye sınırında yangın çıktı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan Suriye sınırında yangın çıktı. Nusaybin ile Kamışlı arasındaki mayınlı bölgede kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın sonrası Mardin Büyükşehir Belediyesi Nusaybin itfaiye Amirliği ekipleri ile 2. Hudut Tabur Komutanlığına bağı TOMA araçları bölgeye sevk edildi. Yanan bölgenin mayınlı alan olması nedeniyle güvenlik gerekçesiyle itfaiye arazözleri ve TOMA sınıra yaklaşamazken yangının ekili alanlara sıçramaması için itfaiye ekipleri bölgede önlemler aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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