Son Dakika Haberleri: Suriye sınırında yaşayan halk Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ne düşünüyor?
Son Dakika Dünya Suriye sınırında yaşayan halk Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ne düşünüyor?

Suriye sınırında yaşayan halk Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ne düşünüyor?

1 saat önce

Suriye sınırında yaşayan halk Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ne düşünüyor?

Suriye sınırında yaşayan halk Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ne düşünüyor? Harekatın kısa süre içinde sonuçlanmasını temenni eden Suriye'nin sıfır noktasında yaşayan halka düşüncelerini sorduk

Suriye sınırında yaşayan halk Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ne düşünüyor?

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:16 
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