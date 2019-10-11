Suriye sınırında yaşayan halk Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ne düşünüyor?
1 saat önce
Suriye sınırında yaşayan halk Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ne düşünüyor?
Suriye sınırında yaşayan halk Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ne düşünüyor? Harekatın kısa süre içinde sonuçlanmasını temenni eden Suriye'nin sıfır noktasında yaşayan halka düşüncelerini sorduk
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:16
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