Son Dakika Haberleri: Suriye sınırında yaşayan halk Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ne düşünüyor?
Son Dakika Dünya Suriye sınırında yaşayan halk Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ne düşünüyor?

Suriye sınırında yaşayan halk Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ne düşünüyor?

1 saat önce

Suriye sınırında yaşayan halk Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ne düşünüyor? Harekatın kısa süre içinde sonuçlanmasını temenni eden Suriye'nin sıfır noktasında yaşayan halka düşüncelerini sorduk

Suriye sınırında yaşayan halk Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ne düşünüyor?, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçleri'ne karşı başlattığı askeri operasyon üçüncü gününde devam ediyor.


Operasyon nedeniyle özellikle sınır bölgelerinde yaşayan halkta tedirginlik söz konusu. Önceki gün Suriye tarafından yapılan saldırı sonucu Şanlıurfa ve Mardin'de en az 7 sivil yaşamını yitirdi.

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Suriye, TSK, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:21 
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