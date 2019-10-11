Suriye sınırında yaşayan halk Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ne düşünüyor?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçleri'ne karşı başlattığı askeri operasyon üçüncü gününde devam ediyor.



Operasyon nedeniyle özellikle sınır bölgelerinde yaşayan halkta tedirginlik söz konusu. Önceki gün Suriye tarafından yapılan saldırı sonucu Şanlıurfa ve Mardin'de en az 7 sivil yaşamını yitirdi.