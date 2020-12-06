Suriye sınırında yetişkinler yasağa uydu, çocuklar çiğ köfte partisi yaptı - Son Dakika

Suriye sınırında yetişkinler yasağa uydu, çocuklar çiğ köfte partisi yaptı

06.12.2020 00:58
Suriye sınırında yetişkinler yasağa uydu, çocuklar çiğ köfte partisi yaptı, System.String[]

Ülke genelinde korana virüs salgınından ötürü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sınırın sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde de sokaklar boş kalırken kısıtlamayı fırsat bilen çocuklar çiğ köfte keyfi yaptı.

Ülke genelinde korana virüs salgınından ötürü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sınırın sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde de sokaklar boş kalırken kısıtlamayı fırsat bilen çocuklar çiğ köfte keyfi yaptı.

Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde de hayata geçirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu. Kısıtlamadan muaf tutulan yerler dışında tüm işletmelerin ve hizmet veren yerlerin kapalı olduğu görüldü. Akçakale ilçe müftülüğü gün içinde belirli aralıklarla cami hoparlöründen,vatandaşların korona virüsten korunmayla ilgili kurallara uyması gerektiği hususunda, Türkçe ve Arapça anonslar yaparak vatandaşları bilgilendirdi.

Gümrük kapısında geçişlerde de kısıtlama

Ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar Akçakale Gümrük kapısında uygulandı. Gümrük kapısından sadece, ambulans, askeri araç ve ticari araçlar giriş, çıkış yaptı. Sınır ilçesi olan Akçakale'de sokaklar ve caddeler sessizliğe bürünürken park ve lokantalar da boş kaldı.

Kısıtlamada çiğ köfte keyfi

Kısıtlama nedeniyle şehirdeki yollardaki sessizliği fırsat bilen çocuklar ise çiğ köfte partisi yaptı. Yol üstündeki bir refüjde çiğ köfte yoğuran çocuklar, birlikte eğlenerek kısıtlamanın keyfini sürdü. Çocuklar eğlenerek yoğurdukları çiğ köfteyi afiyetle yediler. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Çiğ Köfte, Akçakale, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suriye sınırında yetişkinler yasağa uydu, çocuklar çiğ köfte partisi yaptı - Son Dakika


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