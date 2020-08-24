Suriye sınırında yetiştirilen yoncada hasat zamanı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, sertifikalı tohum ve besi hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak amacıyla 26 bin dekarda üretilen yoncanın hasadı başladı.

Dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanının en büyüğü olan Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, arpadan buğdaya, mercimekten mısıra, Antep fıstığından ayçiçeğine, fiğden yulafa kadar çok sayıda ürün yetiştiriliyor. İşletmede bu yıl toplam 26 bin dekar alanda tohumluk ve yemlik yonca ekimi gerçekleştirildi.

Hasadına başlanan yonca, zengin protein yapısından dolayı işletmede yetiştirilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanların yem ihtiyacını karşılayacak ve çiftçiler için de sertifikalı tohum olarak piyasaya sunulacak.

İşletmenin Beyazkule Müdür Yardımcısı İdris Tanrıkulu, AA muhabirine, işletmede her yıl 26 bin dekar civarında tohumluk ve yemlik (ot) yonca üretimi yapıldığını söyledi.

Yoncada verimli bir sezon geçirdiklerini ifade eden Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Tohumluk olarak üretilen yonca biçerdöver tarafından hasat edildikten, gerekli sertifikasyon işlemleri yapıldıktan sonra çiftçilere arz ediliyor. Ot yonca ise işletmemizin büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının kaba yem ihtiyacını gidermek üzere üretilmektedir. Ortalamada 26 bin dekara ekim yapılıyor. Yıllık kaba yem ihtiyacımız için dekardan ortalama 1200 kilogram civarında kuru ot alıyoruz. Elde ettiğimiz kuru yoncanın fazlasını da diğer işletmelere göndermekteyiz."

Tanrıkulu, yonca üretiminin bölgedeki çiftçiler için de güzel bir örnek teşkil ettiğini sözlerine ekledi.