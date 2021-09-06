Suriye sınırında yüz yüze eğitim bando konseriyle başladı - Son Dakika

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, Suriye sınırında kırsal Şenyurt Mahallesi'nde yapımı tamamlanan okul için düzenlenen törende bando ekibinin verdiği konserle başladı.

Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Mardin'in Kızıltepe ilçesi kırsal Şenyurt Mahallesi'nde İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın da katılımıyla Diyarbakır'dan gelen bigbandoo21 grubunun verdiği konserle öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. Şenyurt İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Burada bir konuşma yapan Kaymakam Çam, aşılamanın önemine dikkat çekti. Çam, şunları söyledi: