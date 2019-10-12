Suriye sınırında zırhlı araçtan tel abyad'daki teröristlere ateş açılıyor-2
1 saat önce
Suriye sınırında zırhlı araçtan Tel Abyad'daki teröristlere ateş açılıyor-2.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:28 Kaynak: DHA
Suriye sınırında zırhlı araçtan Tel Abyad'daki teröristlere ateş açılıyor-2
Arap Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na bir küstah yorum daha! Dışişleri sözcüsü: Tutuklu DEAŞ'lıların gözetimini üstleneceğiz TSK uçakları Tel Abyad üzerinden bildiri attı: PYD/PKK'dan uzak durun Terör örgütünün Suriye'deki 2 numaralı ismi Hevin Halef etkisiz hale getirildi