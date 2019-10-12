Son Dakika Haberleri: Suriye sınırında zırhlı araçtan tel abyad'daki teröristlere ateş açılıyor-2
Son Dakika Güncel Suriye sınırında zırhlı araçtan tel abyad'daki teröristlere ateş açılıyor-2

Suriye sınırında zırhlı araçtan tel abyad'daki teröristlere ateş açılıyor-2

1 saat önce

Suriye sınırında zırhlı araçtan Tel Abyad'daki teröristlere ateş açılıyor-2.

Suriye sınırında zırhlı araçtan Tel Abyad'daki teröristlere ateş açılıyor-2

Suriye sınırında zırhlı araçtan tel abyad'daki teröristlere ateş açılıyor-2

Telabyad, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:28 Kaynak: DHA
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