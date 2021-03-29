Suriye sınırındaki 3 geçiş kapısının açılacağı iddiası - Son Dakika

Suriye sınırındaki 3 geçiş kapısının açılacağı iddiası

29.03.2021 16:07
Suriye sınırındaki 3 geçiş kapısının açılacağı iddiası, System.String[]

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ve Halep bölgelerinde 3 geçiş kapısının yeniden açılması için Rusya ile Türkiye'nin anlaşmaya vardığına yönelik iddialar dış basında yer almıştı. Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bazı basın yayın organlarında " Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ve Halep bölgelerinde 3 geçişin yeniden açılması için Türk tarafı ile anlaşmaya varıldığına" yönelik haberler yer aldı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rusya 1 Şubat'ta Ebu Zandin, Sarakib ve Miznaz sınır kapılarının açılarak bölgede yaşayan halkın kullanması için ticari sınır kapısı oluşturulması teklifinde bulundu.

''KAPILARIN AÇILMASI GERÇEKLEŞMEMİŞTİR''

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki Ebu Zandin'in Bahar Kalkanı Harekatı'ndan bu yana zaten kapalı olduğunu aktaran kaynaklar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bulunan Serakib kapısının 18 Nisan 2020'de, Miznaz kapısının ise 30 Nisan 2020'de açılması planlanmış ancak halkın rejime yönelik protestoları nedeniyle kapıların açılması gerçekleşmemiştir." ifadesini kullandı.

KAPILARIN VERİMLİ KULLANILMADIĞI ANLAŞILDI

Rusya'nın 22 Şubat'ta tek taraflı olarak kapıların açıldığını duyurduğunu belirten kaynaklar, "Kapılar 24 Şubat'a kadar açık kalmış ancak bu süre zarfında İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden rejim bölgesine karşılıklı olarak hiçbir geçiş talebi olmamıştır. Daha önce de bölgede açılan geçiş kapılarının çok verimli olarak kullanılmadığı görülmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

BÖLGEDE SALDIRILAR SÜRÜYOR

Güvenlik kaynakları, İdlib'e yönelik hava taarruzları ve rejim saldırıları ile Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerindeki PKK/ YPG'li teröristlerin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgelerine yönelik taciz, sızma ve bombalı araç saldırıları devam ederken tüm bu bölgelerdeki yerel halkın kendisini emniyette hissetmesinin mümkün olmayacağını da vurguladı.

Suriye sınırındaki 3 geçiş kapısının açılacağı iddiası

Sınır ötesi Operasyon, Türkiye, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye sınırındaki 3 geçiş kapısının açılacağı iddiası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kafe ve lokanta çalışanlarına 1500 lira nakdi ödeme yapılacak Kafe ve lokanta çalışanlarına 1500 lira nakdi ödeme yapılacak BB Erzurumspor'da Yılmaz Vural dönemi BB Erzurumspor'da Yılmaz Vural dönemi Son Dakika: Türkiye'de 29 Mart günü koronavirüs nedeniyle 154 kişi vefat etti, 32 bin 404 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Mart günü koronavirüs nedeniyle 154 kişi vefat etti, 32 bin 404 yeni vaka tespit edildi Güncel risk haritası yayınlandı! Kırmızı kategorideki il sayısı 58'e çıktı Güncel risk haritası yayınlandı! Kırmızı kategorideki il sayısı 58'e çıktı Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi Hollandalı hakem Ronaldo'nun attığı golü vermeyerek Portekiz'in başını yaktı, şimdi ise bin pişman Hollandalı hakem Ronaldo'nun attığı golü vermeyerek Portekiz'in başını yaktı, şimdi ise bin pişman Şeyma Subaşı, estetik ameliyatları sonrası hastanelik oldu Şeyma Subaşı, estetik ameliyatları sonrası hastanelik oldu
Beşiktaş'ta Ajdin Hasic milli maçta sakatlanarak sedyeyle sahayı terk etti Beşiktaş'ta Ajdin Hasic milli maçta sakatlanarak sedyeyle sahayı terk etti         
21:50
İstanbul'un da dahil olduğu 58 kente cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması getirildi İstanbul'un da dahil olduğu 58 kente cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması getirildi         
21:23
Türkiye'nin tek 'mavi' renkli kenti Şırnak oldu Türkiye'nin tek 'mavi' renkli kenti Şırnak oldu         
20:48
Silahla vurulan Cumhuriyet Savcısı'nın annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler: Yavruma komplo kurmuşlar Silahla vurulan Cumhuriyet Savcısı'nın annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler: Yavruma komplo kurmuşlar         
20:25
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı! Hafta sonu sokak kısıtlaması geri döndü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı! Hafta sonu sokak kısıtlaması geri döndü         
19:41
Mide bulandıran görüntü! Fabrika çalışanı turşu tankına çıplak ayakla girip oyun oynadı Mide bulandıran görüntü! Fabrika çalışanı turşu tankına çıplak ayakla girip oyun oynadı         
18:07
Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı         
17:40
Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı         
17:09
Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı         
16:15
Doğum gününde başından vurularak yaşamını yitiren Özlem savcının evlat edinildiği ortaya çıktı Doğum gününde başından vurularak yaşamını yitiren Özlem savcının evlat edinildiği ortaya çıktı         
15:10
Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı         
14:29
Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu         
14:25
Yenidünya hasadı başladı, üretici fiyattan dolayı bayram ediyor: Kilosu 30 lira Yenidünya hasadı başladı, üretici fiyattan dolayı bayram ediyor: Kilosu 30 lira         
13:14
Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var         
10:32
Erzurum'da hayrete düşüren görüntü! Çoban köpeğinin kurtlarla dansı kamerada Erzurum'da hayrete düşüren görüntü! Çoban köpeğinin kurtlarla dansı kamerada         
09:50
Photoshop'un dozunu kaçıran Seda Sayan'ın son fotoğrafını görenler tanıyamadı Photoshop'un dozunu kaçıran Seda Sayan'ın son fotoğrafını görenler tanıyamadı         
09:23
Müteahhitliği bırakıp devlet desteğiyle çiftlik kurdu, yılda 300 bin TL kazanıyor Müteahhitliği bırakıp devlet desteğiyle çiftlik kurdu, yılda 300 bin TL kazanıyor         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2021 22:26:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriye sınırındaki 3 geçiş kapısının açılacağı iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei