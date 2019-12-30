Suriye sınırındaki 48 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye sınırındaki 48 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika

Suriye sınırındaki 48 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

6 saat önce

Gaziantep Valiliği, Suriye sınırındaki 48 bölgenin 15 gün süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Suriye sınırındaki 48 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi, System.String[]

Gaziantep Valiliği, Suriye sınırındaki 48 bölgenin 15 gün süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince hududun gerisinde yer alan Türkyurdu Hudut Karakolu, Karkamış Hudut Karakolu, Köprübatı Hudut Karakolu, Fuat Oğuzcan Hudut Karakolu bölgeleri içerisinde 48 farklı alanda 1 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 00.01'de başlayıp, 15 Ocak 2020 Ocak günü saat 23.59'de bitecek şekilde 15 gün süre ile valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 1 Ocak 2020-15 Ocak 2020 tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır" denildi.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 07:05 Kaynak: İHA
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