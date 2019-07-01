Suriye sınırındaki anız yangını korkuttu
35 dakika önce
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye sınırındaki boş bir arazide çıkan anız yangını korkuttu.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:56 Kaynak: İHA
'nın Ceylanpınar
ilçesinde Suriye
sınırındaki boş bir arazide çıkan anız yangını korkuttu.
Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar - Suriye hattında bulunan boş alanda meydana gelen anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Olay yerine gelen Şanlıurfa Büyükşehir itfaiyesine bağlı ekipler anız yangınının daha da büyümesini önlemek için çalışma başlattı. Kontrol altına alınan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soğutma çalışmasının ardından itfaiye ekipleri yangın bölgesinden ayrıldı. - ŞANLIURFA
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