Suriye sınırındaki bazı bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Suriye sınırındaki bazı bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika

Suriye sınırındaki bazı bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan edildi

6 saat önce

Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için bazı bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Suriye sınırındaki bazı bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan edildi, System.String[]

Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için bazı bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan edildi.


Kilis'te bazı bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, bu bölgelerin 15 Aralık tarihine kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi.


Açıklamada, "Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, Höyük-Kemal Yanık Hudut Karakolu Bölgesi, Darmık-Çerçili Hudut Karakolu Bölgesi, Darmık-Hilaltepe Hudut Karakolu Bölgesi, Şerif Kaya Hudut Karakolu Bölgesi, Mehmet Yaylacı Hudut Karakolu Bölgesi, Hilaltepe- Musa Özalkan, İlhami Hardal Hudut Karakolu Bölgesi, Afrin-Şimşek Hudut Karakolu Bölgesi, Şimşek-Demirışık Hudut Karakolu Bölgesi, Yüksektepe-Öncüpınar Hudut Karakolu Bölgesi, Öncü-İnanlı Hudut Karakolu Bölgesi, Şehit Mehmet -Öncü Hudut Karakolu Bölgesi, Çobanbey-Alsancak Şehit Yusuf Beylem Hudut Karakolu Bölgesi, ve Şehit Yalçın Nane-Ermiş Hudut Karakolu Bölgesi, 1 Ocak 2020 Çarşamba günü başlayıp 15 Ocak 2020 Çarşamba günü bitecek şekilde 15 gün süreyle Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir" denildi.


İdip'teki gelişmeler sonrası uzun bir süre sonra Kilis sınır hattının Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildiği öğrenildi. - KİLİS

Suriye, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

2020 yılının resmi tatil günleri belli oldu
Kanal İstanbul'a itiraz etmek için toplanan vatandaşlar yağmur altında kuyruğa girdi Sara krizi geçiren kişiye yardıma gelen şahsın yaptığı hareket, 'insanlık ölmüş' dedirtti! Rusya, Rakka'daki kritik üssü ABD'den devraldı

Son Dakika Haberleri
22:10 MDOB "Hamlet" balesini sahneledi - Son Dakika Haber
22:03 Meral Akşener'den Kanal İstanbul projesine şartlı 'evet' geldi - Son Dakika Haber
21:57 Afganistan'da Taliban'ın kaçırdığı 27 barış aktivisti özgürlüğüne kavuştu - Son Dakika Haber
21:57 'İdlib'den başlayan göçmen akınından endişelenen Merkel Türkiye'ye gidecek' - Son Dakika Haber
21:57 Erdoğan'ın şahitlik yaptığı Hulisi Akar'ın oğlunun nikah töreninde, dikkatlerden kaçmayan davetiye detayı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 22:16:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriye sınırındaki bazı bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]