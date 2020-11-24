ŞANLIURFA - Suriye sınırındaki bini aşkın öğrenciyi kitapla buluşturdular - Son Dakika

ŞANLIURFA - Suriye sınırındaki bini aşkın öğrenciyi kitapla buluşturdular

24.11.2020 11:27

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde görevli 2 öğretmen, gezici kütüphaneye dönüştürdükleri hurda minibüsle bini aşkın kitap aşığı öğrenciyi kitapla buluşturdu.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde görevli 2 öğretmen, gezici kütüphaneye dönüştürdükleri hurda minibüsle bini aşkın kitap aşığı öğrenciyi kitapla buluşturdu. İlçede görevli sınıf öğretmenleri Abdulkadir Korkmaz ve Nurettin Biçer, bölgede okuma alışkanlığını geliştirmek ve öğrencileri kitapla buluşturmak amacıyla geçen yıl hurda bir minibüsü gezici kütüphaneye dönüştürdü. Gezici kütüphaneyle başta Suriye sınırındaki köy okulları olmak üzere köy köy gezen öğretmenler, aradan geçen sürede bini aşkın öğrenciyi hem kitapla buluşturdu hem de çeşitli oyunlar öğretti. Öğretmenler, öğrenciler tarafından dört gözle beklenen gezici kütüphaneyi daha fazla öğrenciye ulaştırmak için çalışmalarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun bir şekilde devam ediyor. Suruç ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni Abdulkadir Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıldır kentte görev yaptığını, köy okullarında çalışmayı tercih ettiğini belirtti. Geçen yıl buldukları hurda bir minibüsü kendi imkanlarıyla tamir ettirerek gezici kütüphane aracına dönüştürdüklerini dile getiren Korkmaz, kütüphanenin içerisini öğretmen arkadaşları ve sosyal medyadan aldıkları desteklerle kitapla doldurduklarını ifade etti. Korkmaz, şöyle konuştu: "Şu an gezici kütüphanemizin içerisinde kitapların yanı sıra zeka oyunları da bulunuyor. Suriye sınırındaki 10 köy okuluna düzenli olarak iki haftada bir gidiyoruz. Gittiğimiz okullarda çocuklara yönelik müzikli eğlenceler, kitap okuma etkinlikleri ve zeka oyunları düzenliyoruz. Şu anda bini aşkın çocuğa ulaştık. Amacımız önce Suruç ardından Şanlıurfa'nın dezavantajlı bölgelerindeki öğrencilere ulaşmak. Nihai amacımız da ise Anadolu'nun tamamında, yeni arkadaşların da katılımıyla tüm ülke genelindeki dezavantajlı bölgelerde okuyan öğrencilere ulaşmak." - "Çocuklar yolumuzu bekliyor" Öğretmenlerden Nusrettin Biçer de ilk atandıkları dönemde, ilçede bir çok sorun ve problemle karşılaştıklarını söyledi. Daha önce sınıflarda kitap okuma köşeleri yaptıklarını anlatan Biçer, bir sınıf veya okulun yetmeyeceğinden yola çıkarak daha çok öğrenciye ulaşma amacıyla gezici kütüphane oluşturmaya karar verdiklerini dile getirdi. Biçer, Suriye sınırındaki köyleri tek tek gezdiklerini belirterek, "Pandemi dönemi herkes zorlandı. Çocuklar evlere kapandığı için dışarı çıkamıyorlardı. Okullar da açılmadığı için iyice sıkıldılar, ancak biz, çocuklara kitap götürerek biraz pandeminin oluşturduğu olumsuz etkileri yok etmeye çalıştık. Köylüler de biraz alıştı bize, yaptığımız işleri gördüler, atölye ve etkinlikleri sahiplendiler. Çocuklar çok heyecanlı bir şekilde yolumuzu bekliyorlar." diye konuştu. - "İyi ki geliyorlar" Üçkuyu Ortaokulu 6. sınıf öğrencilerinden Ezgi Özçelik ise köyden dışarı çıkma imkanları olmadığını, gezici kütüphanenin geldiği günler çok mutlu olduklarını belirtti. Özçelik, "Kütüphane buraya gelince güzel etkinlikler yapıyoruz. Oyunlar oynuyoruz. Bizi çok eğlendiriyor, mutlu ediyor, iyi ki geliyorlar. " dedi. 7. sınıf öğrencisi Mehmet Baranlı da kütüphaneden okumak için kitap aldığını, çeşitli etkinlikler yaptıklarını, oyunlar oynadıklarını söyledi. Öğretmenlere teşekkür eden Baranlı, "Biz heyecanla sıranın bize gelmesini bekliyoruz. Bütün arkadaşlar da öyle heyecanla bekliyor. Bu öğretmenlerimiz sayesinde her zaman kitap okuyoruz. " şeklinde konuştu. Köylülerden Adil Özbek ise öğretmenlere fedakar tutumlarından dolayı teşekkür etti. Öğrencilerin kitaba ve sosyal etkinliklere ulaşma imkanının kütüphane sayesinde kolaylaştığını belirten Özbek, "Bu arkadaşlar geliyor, kısıtlı imkanlara sahip öğrencilerimize ders veriyorlar. Biz de köylüler olarak onları burada görmekten dolayı, hem gururluyuz hem mutluyuz. " ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA - Suriye sınırındaki bini aşkın öğrenciyi kitapla buluşturdular
ŞANLIURFA - Suriye sınırındaki bini aşkın öğrenciyi kitapla buluşturdular
ŞANLIURFA - Suriye sınırındaki bini aşkın öğrenciyi kitapla buluşturdular
ŞANLIURFA - Suriye sınırındaki bini aşkın öğrenciyi kitapla buluşturdular

Gezici araştırma, oyunlar, Suriye, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat ŞANLIURFA - Suriye sınırındaki bini aşkın öğrenciyi kitapla buluşturdular - Son Dakika


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