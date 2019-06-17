Suriye sınırındaki birliklere asker takviyesi
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:51 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK
) Suriye
sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı. Çeşitli bölgelerden Hatay
'a zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando, Kırıkhan
İlçesinde hazırlıklarını tamamladı. Komandolar ve zırhlı araçlar, Kumlu
İlçesinde bulunan Zeytin
Dalı Sınır Kapısı'ndan Suriye'deki birliklere takviye amaçlı gönderildi.
(İHA)
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