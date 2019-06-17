Son Dakika Haberleri: Suriye sınırındaki birliklere asker takviyesi
Son Dakika Güncel Haber

Suriye sınırındaki birliklere asker takviyesi

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Suriye sınırındaki birliklere asker takviyesi, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı. Çeşitli bölgelerden Hatay'a zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando, Kırıkhan İlçesinde hazırlıklarını tamamladı. Komandolar ve zırhlı araçlar, Kumlu İlçesinde bulunan Zeytin Dalı Sınır Kapısı'ndan Suriye'deki birliklere takviye amaçlı gönderildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:51 Kaynak: İHA
TSK, Komando, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gelibolu'da tatbikat! MSB bu fotoğraflarla paylaştı Yıldırım, tarihi yayın sonrası Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlatı: Arayıp 'Hayırlısı olsun' dedi Volkan Demirel'in menajeri Erdinç Şehit: Yarın Real Madrid ile görüşeceğim Son Dakika! Mursi'nin ölümü sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama: Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 20:18:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye sınırındaki birliklere asker takviyesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]