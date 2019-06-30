Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyat
45 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:44 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) tarafından Suriye
sınırındaki askeri birliklere komando sevk edildi.
Çeşitli bölgelerden zırhlı araçlarla Hatay
'a gönderilen çok sayıda komando, Kırıkhan
ilçesinden geçerek Kumlu
ilçesinde yeni açılan Zeytin
Dalı Sınır Kapısına doğru harekat etti. Komandoların takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - HATAY
Ekmek almaya giderken bisikletiyle duvara çarpan kız çocuğu hayatını kaybetti
Rejim güçleri, TSK'nın İdlib'deki gözlem noktasına saldırdı
Trump ile Kim, silahsız bölgede görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyoto'daki Ara Güler Sergisi'nin açılışını yaptı