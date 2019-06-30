Son Dakika Haberleri: Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyat
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Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyat

47 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando sevk edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando sevk edildi. Çeşitli bölgelerden zırhlı araçlarla Hatay'a gönderilen çok sayıda komando, Kırıkhan ilçesinden geçerek Kumlu ilçesinde yeni açılan Zeytin Dalı Sınır Kapısına doğru harekat etti. Komandoların takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
(İsmet Biçen/İHA)
Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyat
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:50 Kaynak: İHA
Hatay, TSK, Komando, Suriye, Güncel
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