Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı - Son Dakika

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Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı
6 saat önce
Hatay'da, Suriye sınırındaki birlikler için beton mevzi sevkiyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:58 Kaynak: AA
Hatay'da, Suriye sınırındaki birlikler için beton mevzi sevkiyatı yapıldı.
Sınırda konuşlu birliklere ulaştırılmak üzere gönderilen beton mevzilerin bulunduğu 7 tır, Reyhanlı ilçesine ulaştı.
İki 2 metre yüksekliğinde, 9 ton ağırlığında ve kurşun geçirmez özelliğe sahip olduğu belirtilen beton mevzilerin, birliklere sevk edileceği öğrenildi.
Öte yandan, sınırdaki birliklere, zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri araçların bulunduğu konvoy da ulaştı.
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