Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı - Son Dakika
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Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı

6 saat önce

Hatay'da, Suriye sınırındaki birlikler için beton mevzi sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı, System.String[]

Hatay'da, Suriye sınırındaki birlikler için beton mevzi sevkiyatı yapıldı.

Sınırda konuşlu birliklere ulaştırılmak üzere gönderilen beton mevzilerin bulunduğu 7 tır, Reyhanlı ilçesine ulaştı.

İki 2 metre yüksekliğinde, 9 ton ağırlığında ve kurşun geçirmez özelliğe sahip olduğu belirtilen beton mevzilerin, birliklere sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, sınırdaki birliklere, zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri araçların bulunduğu konvoy da ulaştı.

Reyhanlı, Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:58 Kaynak: AA
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Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı yapıldı
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