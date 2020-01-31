Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı - Son Dakika

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Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı
6 saat önce
Hatay'da, Suriye sınırındaki birlikler için beton mevzi sevkiyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:46 Kaynak: AA
Hatay'da, Suriye sınırındaki birlikler için beton mevzi sevkiyatı yapıldı.
Sınırda konuşlu birliklere ulaştırılmak üzere gönderilen beton mevzilerin bulunduğu 10 tır, Reyhanlı ilçesine ulaştı.
İki metre yüksekliğinde, 9 ton ağırlığında ve kurşun geçirmez özelliğe sahip olduğu belirtilen beton mevzilerin, birliklere sevk edileceği öğrenildi.
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