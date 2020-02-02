Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı - Son Dakika
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Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı

6 saat önce

Hatay'da, Suriye sınırındaki birlikler için beton mevzi sevkiyatı yapıldı.

Hatay'da, Suriye sınırındaki birlikler için beton mevzi sevkiyatı yapıldı.

Sınırda konuşlu birliklere ulaştırılmak üzere gönderilen beton mevzilerin bulunduğu 15 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

İki metre yüksekliğinde, 9 ton ağırlığında ve kurşun geçirmez özelliğe sahip olduğu belirtilen beton mevzilerin, birliklere sevk edileceği öğrenildi.

Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı

Reyhanlı, Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:40 Kaynak: AA
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