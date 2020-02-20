Suriye sınırındaki birliklere füze rampası gönderildi - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine füze rampası ile mühimmat takviyesi yapıldı.



Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen çok sayıda füze rampası, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçti. Yapılan takviyeler Suriye sınırındaki birliklere doğru hareket etti. - HATAY