Suriye sınırındaki birliklere füze rampası gönderildi - Son Dakika

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Suriye sınırındaki birliklere füze rampası gönderildi
16 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine füze rampası ile mühimmat takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:16 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine füze rampası ile mühimmat takviyesi yapıldı.
Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen çok sayıda füze rampası, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçti. Yapılan takviyeler Suriye sınırındaki birliklere doğru hareket etti. - HATAY
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