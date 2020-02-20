Son Dakika › Güncel › Suriye sınırındaki birliklere füze rampası gönderildi - Son Dakika
Suriye sınırındaki birliklere füze rampası gönderildi
7 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine füze rampası ile mühimmat takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:56 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine füze rampası ile mühimmat takviyesi yapıldı.
Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen çok sayıda füze rampası, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçti. Yapılan takviyeler Suriye sınırındaki birliklere doğru hareket etti.
(İHA)
Son Dakika Son dakika: "Türkiye Suriye'den ne zaman çıkacak?" sorusuna Bakan Akar madde madde yanıt verdi Bakan Hulusi Akar'dan İdlib mesajı: ABD Patriot gönderebilir Şehit haberleri sonrası Suriye sınırına büyük sevkiyat yapıldı Halep Havalimanı'ndaki uçuşları yeniden başlatan Esed'e ABD'den tepki: Utanmazlık