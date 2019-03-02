Suriye Sınırındaki Birliklere Komando ve Mühimmat Sevkiyatı
9 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay-Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve mühimmat sevkiyatı takviyesi yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
), Hatay- Suriye
sınırındaki askeri birliklere komando ve mühimmat sevkiyatı takviyesi yaptı. Türkiye
'nin çeşitli birliklerden gönderilen komando ve mühimmatları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan 30 araçlık konvoy, Hatay'ın Kırıkhan
ilçesinden sınır hattına gitti. Geniş güvenlik önlemleri altında sevk edilen komando ve mühimmatların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:35 Kaynak: İHA
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