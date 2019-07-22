Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da patlama: Yaralılar var
28 dakika önce
ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:19 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'nın Suriye
sınırındaki Ceylanpınar
ilçesinde patlama meydana geldi. Ölenin olmadığı patlama nedeni ile yaralılar olduğu öğrenildi.
Suriye'ye sınır komşusu olan Ceylanpınar ilçesine bağlı Turgut Özal
Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre ölenin olmadığı patlamada yaralılar olduğu öğrenildi.
Güvenlik güçleri patlamanın nedenini araştırıyor.
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