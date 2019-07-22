Son Dakika Haberleri: Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da patlama: Yaralılar var
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Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da patlama: Yaralılar var

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde patlama meydana geldi.

Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da patlama: Yaralılar var, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde patlama meydana geldi. Ölenin olmadığı patlama nedeni ile yaralılar olduğu öğrenildi.
Suriye'ye sınır komşusu olan Ceylanpınar ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde henüz  belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre ölenin olmadığı patlamada yaralılar olduğu öğrenildi.
Güvenlik güçleri patlamanın nedenini araştırıyor.


Ceylanpınar, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:58 Kaynak: DHA
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