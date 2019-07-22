Son Dakika Haberleri: Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da patlama: Yaralılar var (2)
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Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da patlama: Yaralılar var (2)

1 saat önce

VALİLİK: SURİYE TARAFINDAN ROKET ATILDICeylanpınar'da meydana gelen patlama ile ilgili Şanlıurfa Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da patlama: Yaralılar var (2), System.String[]

VALİLİK: SURİYE TARAFINDAN ROKET ATILDI
Ceylanpınar'da meydana gelen patlama ile ilgili Şanlıurfa Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "22 Temmuz 2019 (Bugün) saat 21.00 sularında Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin, İlimiz Ceylanpınar ilçesi Turgut Özal Mahallesindeki bir evin çatısına isabet etmesi sonucu; beş (5) vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış, yaralı vatandaşlarımız Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.
Olay yeri ve çevresi ile ilçe genelinde geniş güvenlik tedbirleri alınarak olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştır" denildi.
TERASTA OTURUKEN ROKET İSABET ETTİ
Bu arada yaralıların evlerinin terasında otururken roketi isabet ettiği aile olduğu öğrenildi. Tedaviye alınan yaralılar Yusuf Atan (38), Hatice Atan (31), Eyüp Atan (9), İbrahim Işık (17) ve Ali Işık'ın (21) tedavilerine hastanede devam ediliyor.
POLİS VATANDAŞLARI UYARDI
İlçe Emnyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise sınır hattında polis araçlarından yapılan anonslarla vatandaşları sınır hattına yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Şafak SAĞ/ CEYLANPINAR (Şanlıurfa),


Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:10 Kaynak: DHA
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