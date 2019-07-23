Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da patlama: 5 kişi yaralandı (4)
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AĞIR SİLAHLARLA GEREKLİ KARŞILIK VERİLDİMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Ceylanpınar'da 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan ve Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına, sınır bölgesindeki ağır silahlarla meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:28 Kaynak: DHA
AĞIR SİLAHLARLA GEREKLİ KARŞILIK VERİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ceylanpınar'da 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan ve Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına, sınır bölgesindeki ağır silahlarla meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiğini açıkladı.
YEDİ HEDEF İMHA EDİLDİ
Bakanlığın açıklamasında, "Ağır silahlarla verilen bu karşılık sonucunda Suriye tarafında yerleri önceden tespit edilen yedi hedef imha edilmiştir" denildi.
ANKARA, -
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