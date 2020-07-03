Suriye sınırındaki ilçenin sokakları Yakup öğretmenin çizimleriyle renklendi - Son Dakika

Suriye sınırındaki ilçenin sokakları Yakup öğretmenin çizimleriyle renklendi

Hatay'ın Suriye sınırındaki Altınözü ilçesinde resim öğretmenliği yapan Yakup Sürgit, sokak sokak gezerek sanatını duvarlara yansıtıyor.

Hatay'ın Suriye sınırındaki Altınözü ilçesinde resim öğretmenliği yapan Yakup Sürgit, sokak sokak gezerek sanatını duvarlara yansıtıyor.

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Çocukluğundan bu yana resim sanatına büyük ilgi duyan 32 yaşındaki Sürgit, elektronik teknisyenliği yaptığı dönemde eşinin yönlendirmesiyle 4 yıl önce Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü bitirdi.

Daha sonra Altınözü ilçesinde vekil öğretmenlik yapan Sürgit, öğrencilerine resim yapmayı sevdirmek için onlarla birlikte okul duvarlarını boyamaya başladı.

Okul duvarındaki resimleri vatandaşlarca beğenilen Sürgit, çizimlerini ilçenin sokak ve caddelerindeki boş duvarlara taşımaya karar verdi.

Gönüllü olarak işe başlayarak sanatını ilçe sokaklarını güzelleştirmek için kullanan Sürgit, 1 yıldan beri Altınözü'nde boş duvarlara anlamlı resimler çiziyor.

Kaymakamlık ve Belediyenin "Altınözü Sokak İyileştirme" projesine dahil edilen Sürgit, özellikle tarımla ön plana çıkan ilçeyi yansıtan figürleri ve doğanın güzelliklerini sokak duvarlarına nakşediyor.

İlçenin görüntüsüne renkleriyle katkı sunan Sürgit, çizdiği resimlerle Altınözü sokak ve caddelerine farklı bir görünüm kazandırıyor.

"Eğitim amaçlı başladık"

Sürgit, AA muhabirine, yaklaşık 4 yıldır ilçedeki farklı okullarda vekil öğretmenlik yaptığını anlattı.

Resim yapmaktan ve bu çizimlerini sokaklarla buluşturmaktan büyük keyif aldığını aktaran Sürgit, "Sokak sanatına başlama hikayesi ilk okullarda başladı. Gönüllü olarak öğrencilerimle birlikte boyamalar yaptık, çocukları da bu işin içine katarak eğitim amaçlı başladık. Tabii daha sonra resimler görülmeye başladı, tanınmaya başlandı ve adım da böylece duyuldu. Birkaç teklif aldım daha sonra Kaymakam Bey'in ve Belediye Başkanı'nın katkılarıyla bir projeye imza attık ve ilçenin sokak ve caddelerinin duvarlarını boyamaya başladım." dedi.

Görselliğin anlam taşımasına her zaman önem verdiğinin belirten Sürgit, bu yüzden çiftçilikle uğraşan ilçe halkını anlatması için çiftçi figürlerini grafitilerinde kullandığını söyledi.

Aynı zamanda kitap okumaya dikkati çekmek için de duvarlara kitap çizimleri yaptığını ifade eden Sürgit, tabiatın güzelliğini de bu çizimlerinde yansıttığını aktardı.

İlçe halkının çizimlerini hem şaşkınlıkla hem de hayranlıkla izlediğini ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini belirten Sürgit, "Çizimlerimi izleyip onlarla fotoğraf çektiriyorlar, çizimlerin ilçeye değişik bir hava kattığını düşünüyorum. Sabah erken saatte boya kutularım ve fırçalarımla işe koyuluyorum. Eşim bazen yardımcı oluyor, birlikte el ele vererek sokakları sanatla buluşturmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Altınözü, Suriye, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:33 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Suriye sınırındaki ilçenin sokakları Yakup öğretmenin çizimleriyle renklendi - Son Dakika

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