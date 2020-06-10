Suriye sınırındaki Kilis'te hayat normale döndü - Son Dakika

Suriye sınırındaki Kilis'te hayat normale döndü

KİLİS - Kilis'te 0-18 yaş arası çocukların sokağa çıkmasının serbest bırakılması ile 65 yaş ve üzerinin 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkmasına izin verilmesinden sonra Kilis caddeleri hareketlendi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de 0-18 yaş grubunun sokağa çıkmasının serbest bırakılması ve 65 yaş ve üzerine günün belirli saatlerinde dışarı çıkmasına izin verilmesinden sonra Kilisli vatandaşlar, çarşı ile sokaklara çıkması nedeniyle kentte hareketlilik yaşanmaya başlandı.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, pendami süresince evlerinde kalan vatandaşlar, belirli kriterlerde izin verilmesinden sonra çarşıya akın ettiler. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kentte, vatandaşların tedbirlere uymadıkları gözlendi.