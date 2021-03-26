Suriye sınırındaki Kilis'te korona vakaları tavan yaptı - Son Dakika

Suriye sınırındaki Kilis'te korona vakaları tavan yaptı
26.03.2021 22:36
Suriye sınırındaki Kilis'te korona vakaları tavan yaptı Kırmızı kategoride bulunan Kilis'te korona virüs vakaları artmaya devam ediyor.
Suriye sınırındaki Kilis'te korona vakaları tavan yaptı
KİLİS - Kırmızı kategoride bulunan Kilis'te korona virüs vakaları artmaya devam ediyor.
Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, Son bir ay içerisinde korona virüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle kent Kırmızı kategoride bulunuyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre vaka yoğunluğunun yüzde 258'e yükseldiği kentin, günlük ortalama vaka sayısı geçen hafta 53'e yükseldi. Bu haftadan itibaren yükselişin devam ettiği bildirildi. Tüm uyarı ve alınan tedbirlere rağmen Kilis'te yükselen vaka sayısı nedeniyle yeni kısıtlamaların gelmesi bekleniyor.
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