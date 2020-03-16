Suriye sınırındaki Kilis'te korona virüs önlemi - Son Dakika
Son Dakika Genel Suriye sınırındaki Kilis'te korona virüs önlemi - Son Dakika

Suriye sınırındaki Kilis'te korona virüs önlemi

6 saat önce

Suriye sınırındaki Kilis'te korona virüs önlemi Kilis'teki kamu kurumları, camiler, park ve bahçeler, kahvehaneler, yolcu minibüsleri ile otobüsler dezenfekte ediliyor Suriye sınırındaki Kilis'te bulunan tüm resmi kurumlar, camiler, park ve bahçeler ile kahvehane ve yolcu otobüsleri...

Suriye sınırındaki Kilis'te korona virüs önlemi

Kilis'teki kamu kurumları, camiler, park ve bahçeler, kahvehaneler, yolcu minibüsleri ile otobüsler dezenfekte ediliyor

KİLİS - Suriye sınırındaki Kilis'te bulunan tüm resmi kurumlar, camiler, park ve bahçeler ile kahvehane ve yolcu otobüsleri gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda özel kıyafetli ekipler tarafından dezenfekte işlemi yürütülüyor.

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel kıyafetli ekipler tarafından Kilis'teki başta resmi kurum ve kuruluşlar ve camiler başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı, park, bahçe, kahvehaneler, yolcu minibüsleri, yolcu otobüsleri korona virüse karşı ilaçlanıyor. Kentin her yerinde dezenfekte çalışması yürütüldüğünü belirten Kilis Belediyesi Çevre Mühendisi Erkan Yabanoğlu, "Resmi kurumlarda, insan sirkülasyonun bulunduğu yerlerde dezenfekte çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Girmediğimiz kurum, ulaşmadığımız yer kalmayana kadar dezenfekte çalışmalarımız sürecek. Dezenfekte yaptığımız yerlerde 15 gün etkisi var. Özellikle çocukların park ve bahçelerde, oyun guruplarında daha çok insanların ellerinin temas ettiği yerleri belediye olarak dezenfekte etmekteyiz" dedi.

Suriye sınırındaki Kilis'te korona virüs önlemi

Suriye, Kilis, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:34 Kaynak: İHA
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