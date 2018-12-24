Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırındaki Kilis'te Sis Etkili Oluyor

Suriye Sınırındaki Kilis'te Sis Etkili Oluyor

2 saat önce

Suriye sınırındaki Kilis'te sis etkili oluyorKİLİS - Suriye sınırında bulunan Kilis'te gece saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Suriye sınırındaki Kilis'te sis etkili oluyor

KİLİS - Suriye sınırında bulunan Kilis'te gece saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Gece saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Kilis kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 20 metreye kadar düştü. Suriye sınırında bulunan Kilis'te, Suriye sınır hattında ve karayollarında adete sis yüzünden göz gözü görmedi. Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektikleri gözlendi Kilis- Gaziantep, Kilis- Elbeyli, Kilis- Musabeyli, Kilis - Polateli, Kilis -Öncüpınar ve Kilis- Hatay karayollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak seyretti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:22 Kaynak: İHA

Suriye, Kilis, Güncel
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