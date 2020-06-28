Suriye sınırındaki Kilis'te sokağa çıkma yasağına uyuluyor - Son Dakika

Suriye sınırındaki Kilis'te sokağa çıkma yasağına uyuluyor

- Suriye sınırındaki Kilis'te sokağa çıkma yasağına uyuluyor Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, kısmı sokağa çıkma yasağına uyuluyor.

- Suriye sınırındaki Kilis'te sokağa çıkma yasağına uyuluyor

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KİLİS - Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, kısmı sokağa çıkma yasağına uyuluyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te sabah saat 09.30'dan itibaren kısmı sokağa çıkma yasağına uyuluyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle 81 ilde kısmı olarak sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kilis'te sabah 09.30'dan itibaren Kilis'te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle geniş tedbirler alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde oluşturdukları uygulama noktalarında denetim yapıyor. Polis ekipleri, şehir merkezinde araçları durdurarak izinleri olup olmadıklarını soruyor.

Türkiye, Suriye, Sabah, Kilis, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 13:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Suriye sınırındaki Kilis'te sokağa çıkma yasağına uyuluyor - Son Dakika

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