Suriye sınırındaki kırmızı beyaza boyanan okul Türk bayraklarıyla donatıldı - HATAY - Son Dakika

Hatay'ın, Suriye'ye komşu ilçesi Kırıkhan'daki bir ilkokul, öğretmenler ve vatandaşlar tarafından Türk bayrağının renklerine boyandı.

Gölbaşı Mahallesi'ndeki Gölbaşı İskan İlkokulu, toplanan bağışlarla kırmızı beyaz renge boyandı, okulun bahçesi ve duvarlarına da Türk bayrağı motifleri işlendi.

Öğrenciler de yan yana geldikleri koreografide, İdlib'de görev yapan Mehmetçik için Türk Silahlı Kuvvetlerinin kısaltması olan "TSK" yazısını oluşturdu.

Okul Müdürü İrfan Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınıra çok yakın olduğu için Türk askerinin sık sık okulun çevresinden geçtiğini belirterek Mehmetçiğe manevi olarak destek vermeyi hedeflediklerini söyledi.