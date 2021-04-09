Suriye sınırındaki köy okulları gönüllü gençlerin eliyle renkleniyor - Son Dakika

Tablo hiç olmadığı kadar ağırlaştı! Gözlerin çevrildiği Bakan Koca'dan özeleştiri geldi

Türk Kızılay Kilis Şubesi gönüllüleri, Suriye sınırındaki köy okullarını boyuyor, duvarlara resimler ve çizgi film karakterleri çizerek okulları renklendiriyor.

Kırsaldaki okulların eksikliklerinin giderilmesi konusunda harekete geçen gönüllü gençler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve kaymakamlıklarla iletişime geçerek tespit ettikleri köy okullarına gidiyor ve ihtiyaçları karşılıyor.

Bu kapsamda Polateli ilçesine bağlı Ömercik İlkokulu'nun eksiklerine tespit eden gönüllü gençler, kolları sıvayarak aldıkları fırçalarla öğrencilerin eğitim gördüğü okulu boyadı.

Gençler, çocukların sevdikleri çizgi film karakterlerini duvarlara çizdi, okulun çevresinde temizlik yaptı.

Genç Kızılay Kilis İl Başkanı Sinan Şahinalp, AA muhabirine, Türk Kızılay'ın yardım ve kan hizmetlerinin dışında eğitime de katkı sağladığını, bu kapsamda sosyal sorumluluk projeleri kapsamında köy okullarını renklendirdiklerini söyledi.

Kadın kolları ve Genç Kızılay gönüllüleriyle birlikte faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam ettiklerini dile getiren Şahinalp, geçen günlerde Dölek Karakoyunlu İlkokulunu boyadıklarını, buranın çevre temizliğini yaptıklarını, bugün de Ömercik İlkokulu'nda faaliyette bulunduklarını kaydetti.

Çevre düzenlemesini yaptıkları okulu boyadıklarını belirten Şahinalp, "Seve Barajı'nda çevre temizliği yaptık. Cami temizleme projelerimiz var. Köy okulları için kitap kampanyası başlattık. Bütün Kilislileri bu kampanyaya destek vermesini bekliyoruz. Faaliyetlerimiz hız kesmeden devam ediyor." dedi.

Okulların duvarlarına resimler ve çizgi film karakterleri de çizdiklerini ifade eden Şahinalp, şöyle devam etti:

"Genç Kızılay gönüllülerimiz ve Kızılay kadın kollarımız ile beraber düzenlediğimiz etkinlikte minikler için boyama ve resim çizimi etkinliği yapıp onlara daha hijyenik, güzel bir eğitim almaları için okulu güzel bir görünüme çevirdik. Okula çocuklar için desen çizimlerini yaptık. Çocukların oyun oynayacağı alanlar ve çevre düzenlemesi yapıyoruz. Okulun diğer eksikliklerini gideriyoruz. Aynı zamanda köy okullarında kitap ve çocuk dergisi dağıtımı başlatıyoruz. İnşallah bundan sonra köy okullarını boyama çalışmalarımız devam edecek."

İkinci sınıf öğrencisi İbrahim Uğurlu, okullarının güzelleştiğini belirterek, kendilerine kitap veren gönüllülere teşekkür etti.