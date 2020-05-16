Suriye sınırındaki mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Sınırda görev yapan güvenlik güçlerine de maske ve dezenfektan takviyesi yapıldı.

İSTANBUL'dan memleketi Şanlıurfa 'nın Akçakale ilçesine bağlı Ohali Mahallesi, bayram tatili için gelen bir kişide koronavirüs çıkınca karantinaya alındı.

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