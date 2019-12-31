Suriye sınırındaki Mehmetçik yeni yılı nöbette karşılıyor - Son Dakika
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Suriye sınırındaki Mehmetçik yeni yılı nöbette karşılıyor

6 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki, Suriye sınırında konuşlu 12. Hawk Batarya Komutanlığında görev yapan Mehmetçik, 2020 yılını ailelerinden uzak nöbet tutarak karşılıyor.

Suriye sınırındaki Mehmetçik yeni yılı nöbette karşılıyor, System.String[]

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki, Suriye sınırında konuşlu 12. Hawk Batarya Komutanlığında görev yapan Mehmetçik, 2020 yılını ailelerinden uzak nöbet tutarak karşılıyor.

Eli tetikte, gözü sınır hattında olan Mehmetçik, yeni yıla ailelerinden uzak komutanları ve silah arkadaşlarıyla giriyor.

Güvenlik güçleri, tüm Türkiye'ye birlik, beraberlik ve yılbaşı mesajları gönderdi.

12. Hawk Batarya Komutanı Teğmen Mustafa Çatal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, icra ettikleri zorlu görevin haklı gurur ve onurunu yaşadıklarını söyledi.

Çatal, başta şehit aileleri ve gazilerimiz olmak üzere dualarını esirgemeyen, Yüce Türk milletinin yeni yılını kutladıklarını belirtti.

Hava Uzman Çavuş İsmail Condal da 24 saat boyunca sınır hattında görev başında olduklarını aktardı.

Birliklerinin sınır hattında konuşlu olduğunu ifade eden Condal, "Bizler burada öncelikle silahlı kuvvetlerin hava savunma gücünü en üst seviyede tutmak için 24 saat esasına göre görev yapmaktayız. Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, Türk milletinin şan ve şerefini korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımızı tüm milletimizin bilmesini isteriz. Aziz şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin başta olmak üzere tüm Türk halkının yeni yılını kutlarız." dedi.

Baba da oğul da nöbet başında

12. Hawk Batarya Komutanlığında görevli sözleşmeli Er Yusuf Yalçın, İdlib'de gözlem noktasında görevinin başında olan Uzman Çavuş babasının yeni yılını telefonla kutladı.

"Hatay sınırında vatanımızı milletimizi korumaktayız." diyen Yalçın, "Milletimizin içi rahat olsun, biz buradayken onlar rahat uyuyabilir ve evlerinde huzur içinde olabilirler. Buradan tüm halkımızın ve ailemin yeni yılını kutlarım. Şu an babam 2 yıldır İdlib'de gözlem noktasında görev yapmakta, ben de yaklaşık 2,5 yıldır burada görev yapmaktayım. Babamla aynı mesleği ifa etmekten dolayı mutluyum gururluyum, inşallah bir gün aynı yerde aynı birlikte görev yapmak nasip olur." şeklinde konuştu.

Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:18 Kaynak: AA
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