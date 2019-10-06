Suriye sınırındaki mevzilere tank ve obüs takviyesi
31 dakika önce
Suriye sınırındaki mevzilere tank ve obüs takviyesi Sınıra yeni tank ve obüsler yerleştiriliyorŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırındaki mevzilere tank ve obüs takviyesi yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:38 Kaynak: İHA
Suriye sınırındaki mevzilere tank ve obüs takviyesi
Sınıra yeni tank ve obüsler yerleştiriliyor
ŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırındaki mevzilere tank ve obüs takviyesi yapıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırındaki mevzilere tank ve obüs takviyesi yapıyor. Dün gece Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gelen tank ve obüsler, hazırlanan mevzilere yerleştirildi. Tank ve obüslerin namluları ise PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentine çevrildi.
TSK, sınırda namluları Suriye'nin Tel Abyad kentine çevirdi ÖSO muhtemel sınır ötesi operasyona hazırlıklarını tamamladı Mersin'de Ürdünlü çocuğa tokatla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama Mersin'de 8 yaşındaki Ürdünlü çocuğa tokat atan şahıs gözaltına alındı