Son Dakika Haberleri: Suriye sınırındaki mevzilere tank ve obüs takviyesi
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Suriye sınırındaki mevzilere tank ve obüs takviyesi

31 dakika önce

Suriye sınırındaki mevzilere tank ve obüs takviyesi Sınıra yeni tank ve obüsler yerleştiriliyorŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırındaki mevzilere tank ve obüs takviyesi yapıyor.

Suriye sınırındaki mevzilere tank ve obüs takviyesi

Sınıra yeni tank ve obüsler yerleştiriliyor

ŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırındaki mevzilere tank ve obüs takviyesi yapıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırındaki mevzilere tank ve obüs takviyesi yapıyor. Dün gece Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gelen tank ve obüsler, hazırlanan mevzilere yerleştirildi. Tank ve obüslerin namluları ise PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentine çevrildi.

Suriye sınırındaki mevzilere tank ve obüs takviyesi

Şanlıurfa, Suriye, TSK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:38 Kaynak: İHA
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