Suriye sınırındaki mevzilere tank ve obüs takviyesi

Sınıra yeni tank ve obüsler yerleştiriliyor

ŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırındaki mevzilere tank ve obüs takviyesi yapıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırındaki mevzilere tank ve obüs takviyesi yapıyor. Dün gece Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gelen tank ve obüsler, hazırlanan mevzilere yerleştirildi. Tank ve obüslerin namluları ise PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentine çevrildi.