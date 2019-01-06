Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırındaki Nusaybin'de Gün Batımı Güzelliği

Suriye Sınırındaki Nusaybin'de Gün Batımı Güzelliği

6 dakika önce

MARDİN'in Suriye sınırına komşu olan ilçesi Nusaybin'de gün batımında oluşan güzellik görenleri hayran bıraktı.

Suriye Sınırındaki Nusaybin'de Gün Batımı Güzelliği, System.String[]
MARDİN'in Suriye sınırına komşu olan ilçesi Nusaybin'de gün batımında oluşan güzellik görenleri hayran bıraktı.

Suriye sınırına komşu Nusaybin ilçesinde dün gün batımında, doyumsuz manzara ortaya çıktı. İlçedeki tarihi Zeynel Abidin Camii'nin minaresinde yansıyan görüntüde, gün batımı ilçe halkı tarafından anbean izlendi. Kış aylarında yoğun bulut ve yağışlardan pek görülmeyen gün batımı, dünkü açık havayla ortaya çıkarken, ilçe halkı bu anları ölümsüzleştirmek fotoğraf çekti.

- Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:03 Kaynak: DHA

Mardin, Nusaybin, Suriye, Güncel
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