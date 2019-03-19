Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırındaki Okula Beşiktaş Forması Dağıtıldı

Suriye Sınırındaki Okula Beşiktaş Forması Dağıtıldı

39 dakika önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinin Suriye sınırında yer alan Suriyeli ve Türk çocukların eğitim gördüğü Görentaş İlk ve Ortaokuluna 500 Beşiktaş forması dağıtıldı.

Suriye Sınırındaki Okula Beşiktaş Forması Dağıtıldı, System.String[]
Hatay'ın Yayladağı ilçesinin Suriye sınırında yer alan Suriyeli ve Türk çocukların eğitim gördüğü Görentaş İlk ve Ortaokuluna 500 Beşiktaş forması dağıtıldı.

Hatay Beşiktaşlılar Derneğinin organizesinde gerçekleştirilen programda öğrenciler çalınan müzik eşliğinde eğlendi.

Dernek başkanı Mehmet Yıldız, burada yaptığı konuşmada, kulüplerinin 116'ıncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Yayladağı'na gelmeyi kararlaştırdıklarını belirtti.

Burada öğrencilerle buluştukları için çok mutlu olduklarını belirten Yıldız, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a bu projemizden bahsettik. Kendileri çok memnun oldu ve desteklerini esirgemedi. Çocuklarımıza hediyeler gönderdiler, hem kendilerine hem de Yayladağılı idarecilerimize çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce de ülkede son yıllarda birçok hadisenin yaşandığına dikkat çekerek, "Tüm bu gelişmeler karşısında gerek kamu kuruluşlarımız, gerekse sivil toplum kuruluşlarımız gerekse tüm vatandaşlarımız hep birlikte el ele, omuz omuza vererek tüm zorlukların üstesinden geliyoruz. Bu güzel günleri bizlerle paylaşan, çocuklarımıza hediyeler getiren Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Hatay'daki dernek yöneticilerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince öğrencilere formaları dağıtıldı.

Dernek yönetimi ve protokol üyeleri formaları giyen öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Kalkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:30 Kaynak: AA

Hatay, Yayladağı, Suriye, Beşiktaş, Spor
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