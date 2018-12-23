Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırını Geçmek İsterken Kanalda Boğuldu

Suriye Sınırını Geçmek İsterken Kanalda Boğuldu

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 85 yaşındaki Suriyeli kadın, yasa dışı yollardan sınırı geçmek isterken boğuldu.

Suriye Sınırını Geçmek İsterken Kanalda Boğuldu, System.String[]
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 85 yaşındaki Suriyeli kadın, yasa dışı yollardan sınırı geçmek isterken boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ilçede ikamet eden Meryem Abid (85), Tatlıca Mahallesi yakınlarında tahliye kanalını kullanarak Suriye sınırını geçmeye çalışırken boğuldu. Yaşlı kadının kanalette boğulduğunu fark eden çobanlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince cesedi kanaldan çıkarılan yaşlı kadının 4 gün önce evden çıktığı ve bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

Meryem Abid'in cesedi, otopsi için Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:50 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Güncel
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