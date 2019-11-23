Suriye sınırının fedakar öğretmenlerinden eğitim nöbeti

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Suriye sınırının sıfır noktasındaki Yenişehir İlkokulunda görev yapan öğretmenler, özveriyle çalışarak hudutta eğitim nöbetini sürdürüyor.

Türkiye-Suriye sınır tellerinin yanı başında kurulu Yenişehir İlkokulunun sınıflarından İdlib'deki çatışma sesleri zaman zaman duyuluyor.

Sınırın diğer tarafında iç savaş yaşanırken, Türkiye tarafında çoğunluğunu Suriyeli çocukların oluşturduğu sınıflarda eğitim ve öğretim fedakar öğretmenlerce yürütülüyor.

23 öğretmenin görev yaptığı, 485 öğrencinin eğitim aldığı okulda, geçen yıl Zeytin Dalı Harekatı sırasında terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle zaman zaman eğitime ara verilmek zorunda kalınsa da öğretmen ve yöneticilerin çabalarıyla eğitim-öğretim dönemi başarıyla tamamlandı.

Suriyeli çocukların eğitimi için İstanbul, Ankara, Şırnak, Mardin'den gelen öğretmenler, ailelerinden uzak kalmalarına rağmen çocukları geleceğe hazırlamanın mutluluğunu yaşıyorlar.

Sınıf öğretmeni İsmail Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli çocuklarla yeni bir hikaye yazmak için Reyhanlı sınırındaki okula geldiğini söyledi.

Suriye tarafındaki patlama ve çatışmaların sesini gün içerisinde duyabildiklerini anlatan Yılmaz, "Suriye'deki iç savaşta yaşanan olayları bizler de yakından hissediyoruz. Ama biz Suriyeli çocuklarımıza bunları bir oyunmuş gibi anlatarak korkmamalarını sağladık. Çocukların hayata hazırlanmaları ve kendilerini geliştirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Reyhanlı'ya, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde görev yaptıktan sonra geldiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yine Suriye sınırındaki Viranşehir'de de 4 yıl boyunca Suriyeli çocukların eğitimi için gayret ettim. Şimdi Reyhanlı'daki çocuklarımız için görev alıyorum. Derslerin yanı sıra eğlenceli vakitler geçirerek çocukların psikolojik anlamda da hayata tutunmalarını sağlıyoruz. Yeni bir hikaye yazmak için buradayım."

"Sevgiye ve ilgiye aç olduklarını gördük"

Sınıf öğretmeni Manolya Bayat ise 8 yıldır öğretmen olduğunu ve bunun iki yılını Reyhanlı'da geçirdiğini aktararak, eğitimin yanı sıra Suriyeli savaş mağduru çocukları ruhsal ve fiziksel olarak da hayata hazırladıklarını belirtti.

Suriye'deki iç savaştan en çok çocukların etkilendiğini anlatan Bayat, "Suriyeli çocuklarımızın buraya geldiğimizde sevgiye ve ilgiye aç olduklarını gördük. Aralarında yetimlerin de olduğu bu çocuklarımıza özel ilgi gösteriyoruz. En birinci görevimiz çocukların sevgiye ihtiyaçlarını gidermek oluyor." diye konuştu.

Bayat, çocuklarla güzel bir bağ kurduklarını ve ilk günlerdeki mutsuz hallerinden onları kurtardıklarını anlatarak, eğlenceli derslerle Suriyelileri topluma kazandırmak için gayret ettiklerini dile getirdi.

"Eğitimin yanı sıra duygusal anlamda destek oluyoruz"

Okulda 4 yıldır görev yapan sınıf öğretmeni Sami Kodaz da sınır hattındaki okullarında ders işlemenin zorluklarını anlattı.

Zorlukların üstesinden fedakarca çalışmayla geldiklerini, savaşın etkilerinden dolayı içine kapanık öğrencileri ile daha çok ilgilendiklerini ifade eden Kodaz, "Çocuklarımızla ders dışında satranç oynayarak iletişimimizi güçlendiriyoruz. Onlara eğitimin yanı sıra duygusal anlamda destek oluyoruz." şeklinde konuştu.

Öğretmenlerimizi çok seviyoruz

Halep'ten Reyhanlı'ya gelen öğrencilerden Mirfat Hasan, can güvenliği için Türkiye'ye sığındıklarını ve Hatay'da yeni bir yaşama başladıklarını söyledi.

Yarım bıraktığı eğitimine devam etmenin mutluluğunu yaşadığına değinen Hasan, "Reyhanlı'da 7. sınıf öğrencisi olarak eğitimime devam ediyorum. Öğretmenlerimizi çok seviyoruz, diğer Türk arkadaşlarımızla nasıl ilgileniyorlarsa bizlerle de aynı şekilde ilgileniyorlar. İleride bilim insanı olmak istiyorum." dedi.

Suriyeli 6. sınıf öğrencisi Fadil Fasıl da öğretmenlerini çok sevdiğini ve Türkiye'de güvende olduklarını belirtti.