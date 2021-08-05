Suriye Sivil Savunması, terör örgütü PKK'nın saldırı görüntülerini yayınladıHalep'te terör örgütü PKK'nın sivil savunma ekiplerini hedef aldığı... - Son Dakika

- Suriye Sivil Savunması, terör örgütü PKK'nın saldırı görüntülerini yayınladı

Halep'te terör örgütü PKK'nın sivil savunma ekiplerini hedef aldığı saldırıda bilanço artıyor: 2 ölü

HALEP - Suriye'nin Halep kentinin doğusunda yer alan Hazwan köyünde terör örgütü PKK militanlarının, güdümlü füze ile Suriye Sivil Savunma ekiplerine yönelik saldırıda 2 sivilin hayatını kaybettiği bildirilirken, Suriye Sivil Savunması ise, PKK'nın saldırı anına ait görüntüleri yayınlandı.

Suriye'nin Halep kentinin doğusunda yer alan Hazwan köyünde terör örgütü PKK militanlarının, bir vinçe ve ambulansa güdümlü füze ile düzenlediği saldırıda bilanço artıyor. Suriyeli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonrası 2 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi. Suriye Sivil Savunması Beyaz Kasklılar ise, PKK'nın düzenlediği saldırı anlarına ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerde Beyaz Kasklılar'ın söndürme çalışmaları yürüttüğü sırada ambulansın güdümlü füzeye hedef olduğu anlar ise dikkat çekti.