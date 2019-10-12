Son Dakika Haberleri: Suriye smo güçleriyle çatışmaya giren pkkypg şüphelisi öldürüldü
Son Dakika Güncel Suriye smo güçleriyle çatışmaya giren pkkypg şüphelisi öldürüldü

Suriye smo güçleriyle çatışmaya giren pkkypg şüphelisi öldürüldü

13 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı 4. gününde devam ederken, bugün kontrol altına alınan Resulayn'de, Suriye Milli Ordusu (SMO) güçlerinin yaptığı yol kontrolü sırasında süphelenilen bir sivil araca dur ihtarında bulunuldu.

Barış Pınarı Harekatı 4. gününde devam ederken, bugün kontrol altına alınan Resulayn'de, Suriye Milli Ordusu (SMO) güçlerinin yaptığı yol kontrolü sırasında süphelenilen bir sivil araca dur ihtarında bulunuldu. Araç sürücüsünün durmaması sonrası çatışma çıktı. Araç sürücüsü, SMO güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Yapılan incelemede aracın zırhlı olduğu belirlenirken sürücünün de PKK/YPG'nin sözde komutanlarından birisinin şöförü olduğu değerlendiriliyor.

Suriye smo güçleriyle çatışmaya giren pkkypg şüphelisi öldürüldü

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:54 Kaynak: DHA
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