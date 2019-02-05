Suriye Sorununu Romanya'da Tartıştılar

İskenderun ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde başvurusu yapılan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen "Haydi Suriye'yi Konuşalım" isimli Erasmus+ KA347 Gençler ve Politika Yapıcılar Arasında Diyalog projesi kapsamında, Türkiye, Litvanya ve Romanya'dan 40 kişinin oluşturduğu öğretmen ve öğrenci grubu, 26 Ocak-1 Şubat 2019 tarihleri arasında Romanya'nın Braşov şehrinde çalışmalar yaparak Suriye sorunu hakkında tartışmalarda bulundu.

" Projemizin bu toplantısına Türkiye'den 10, Litvanya'dan 10 ve Romanya'dan 20 kişilik bir grup katıldı. Projemizin temel amaçları ırkçılık ve ayrımcılığa karşı mücadele, göçmenlerin ve mültecilerin sorunlarını tartışma ve elde edilen bulguları karar alıcı ve politika yapıcılarla paylaşmaktı. Bu kapsamda Romanya Braşov Okul Müfettişleri Başkanlığı'nda 1 hafta boyunca çeşitli etkinliklerde bulunduk. Toplantımıza yerelSTK temsilcilerinin yanısıra, Braşov Okul Müfettişleri BaşkanıAriana BUCUR ve okul müfettişleri, Braşov Göçmen Bilgilendirme MerkeziBaşkanıAstrid HAMBERGER, Braşov Emniyet Müdürlüğü temsilcileri, Braşov Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi temsilcileri, Save The Children derneği yetkilileri, Suriye, Dominik Cumhuriyeti, Venezuela ve Türkiye'denRomanya'ya göç etmek zorunda kalan göçmenler de katıldı.Yapılan toplantılarda gençlerle ilginç fikirler ve aktiviteler eşliğinde göçmen sorunları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

"Ben Suriyeliyim, Ben de İnsanım" Sergisine Büyük İlgi

Projenin aktivitelerinde birinin de Romanya'da Suriyeli çocukların Suriye'de ki savaşı ve Türkiye'de ki yaşamlarını içeren resimlerden oluşan resim sergisi açmak olduğunu belirten ZOBAR, sergiyle Suriye'de ki durumu ve ülkemizin Suriyeliler için yaptığı çalışmaları Avrupa'da ki gençlere aktardıklarını söylerek, eklemelerde bulundu; " Braşov'un en gözde okullarından biri olan Andrei Şaguna Lisesinin okul girişinde "Ben Suriyelim, Ben de İnsanım" temalı resim sergimizi açtık. Sergiyi ziyaret etmeleri hususunda, katılımcılara davetiye gönderdik. Yüzlerce öğrenci, okul müdürü ve diğer ziyaretçiler sergimizi ziyaret etti. Sergiyi ziyaret edenlere özel ziyaretçi defteri hazırlayarak, sergi hakkında ki görüşlerini almak istedik. Ziyaretçilerde sergimiz tam not aldı. Bu sergiyle amacımız, Suriye gerçeklerini Avrupa'ya anlatmaktı. Ziyaretçi defterine yazılan notlardan birisi dikkatimizi çekti. " Biz televizyonlarda Suriye olaylarını bu kadar detaylı görmemiştik. Çocuklar Suriye'de ki zulmü çok acı bir şekilde resmetmiş. Resimler çok duygusaldı." Aynı zaman da Uluslararası Okulda Şiddeti Önleme gününde, katılımcılara Suriye meselesi konusunda açıklamalarda bulunduk."

"Sırada Litvanya Meclisi Var"

Benzer etkinliklerin Litvanya'da da yapılacağını söyleyen ZOBAR, "Litvanya'da bulunan ortağımızı Litvanya Millet Meclisi Başkanı okullarında ziyaret ederek, projemiz hakkında bilgi aldılar. Litvanya'da yapılacak toplantı için, mecliste randevu ayarlayacaklarını ve milletvekilleri ile bu meseleyi görüşebileceğimizi söylediler. Biz Suriye meselesini ve ülkemizin Suriyeliler için yaptıklarını herkese anlatmak için bu yola çıktık. Adım adım bu yolda ilerliyoruz. Bize, bu yolda yardımlarını esirgemeyen kıymetli ortaklarımız Silviana Elena Cioceanu ve Loreta Vaiciuliene'ye, aynı zamanda proje hareketliliklerinde bizlere destek olan idareci ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye ekledi.

"Göçmenlerin Sıkıntılarını Anlamak İçin Yaşamak Lazım"

Proje hareketliliğine Türkiye'den katılan İskenderun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hayriye Nisa ATEŞ," 1 hafta boyunca ülkemizden ayrı kaldık. Ailemizin yanı sıra sıra, yemeklerini bile özledik. Şimdi ülkemize göç etmek zorunda kalan insanları daha iyi anlamaya başladık. Bilmediğiniz bir ülkedesiniz, dilini bilmiyorsunuz, yaşamlarını tanımıyorsunuz. Öğretmenlerimizle birlikte bu zorluğun üstesinden geldik ama Allah kimseyi vatanından etmesin. " dedi.