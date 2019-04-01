Son Dakika Haberleri: Suriye Sürecinde Türkiye-Rusya İlişkileri" Paneli

Suriye Sürecinde Türkiye-Rusya İlişkileri" Paneli

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Suriye Sürecinde Türkiye-Rusya İlişkileri" paneli, 4 Nisan Perşembe günü Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek.

Suriye Sürecinde Türkiye-Rusya İlişkileri
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Suriye Sürecinde Türkiye- Rusya İlişkileri" paneli, 4 Nisan Perşembe günü Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl eylülde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantısı öncesinde New York'ta, ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya resmi ziyareti sırasında Berlin'de, kasımda G20 Zirvesi öncesinde Buenos Aires'te, aralıkta Londra'da ve son olarak Çin'in Pekin ve Şangay kentlerinde düzenlenen "Turkey Today/Bugünün Türkiyesi" panellerinin yeni durağı Moskova olacak.

Dünyanın stratejik öneme sahip ülkelerinde düzenlenen "Turkey Today/Bugünün Türkiyesi" panelinin Moskova'daki oturumuna, "Suriye Sürecinde Türkiye-Rusya İlişkileri" başlığı altında Rus düşünce kuruluşu Valdai Discussion Club ile SETA temsilcileri konuşmacı olarak katılacak.

Alanında uzman akademisyen yazarların, Suriye gündemine ve Türkiye-Rusya ilişkilerinin stratejik önemine değineceği panele, basın mensupları, akademisyenler, iş dünyası, sivil toplum örgütleri ve düşünce kuruluşları davetli olacak.

Moderatörlüğünü Valdai Discussion Club Program Direktörü Dr. Ivan Timofeev'in yapacağı panelde, İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın "Türk Dış Politikası ve Suriye", Türk-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Dr. Enes Bayraklı "Suriye'de Türkiye-Rusya İşbirliği ve Transatlantik İlişkilere Etkisi" ve İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Alptekin ise "Suriye İç Savaşı ve Türkiye'nin Terörle Mücadele Stratejisi" konularını ele alacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:04 Kaynak: AA

4 Nisan, Moskova, Suriye, Türkiye, Güncel
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