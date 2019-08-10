Suriye tarafındaki ABD konvoyu, Nusaybin'den görüntülendi

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Çavuşoğlu'ndan net "güvenli bölge" mesajı: Buna müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüştü

HDP, dört partinin ABD'ye yaptığı "Gülen'i iade edin" çağrısına neden destek vermediğini açıkladı