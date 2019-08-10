Suriye tarafındaki ABD konvoyu, Nusaybin'den görüntülendi
26 dakika önce
Irak yönünden gelen ABD'nin gönderdiği belirtilen 400 araçlık konvoyun, Suriye'nin Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesi üzerinden kentin iç kısımlarına doğru ilerlemesi Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Irak Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:35 Kaynak: İHA
yönünden gelen ABD'nin gönderdiği belirtilen 400 araçlık konvoyun, Suriye
'nin Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesi üzerinden kentin iç kısımlarına doğru ilerlemesi Mardin
'in Nusaybin
ilçesinden görüntülendi.
Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde dün gece saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı. Irak yönünden gelen 400 araçlık konvoyda, kapalı tırlar, askeri araç kamyonetler, zırhlı araçlar, akaryakıt tankeri gibi araçlar yer aldığı görüldü. Konvoyun geçişi sırasında Nusaybin ilçesinden görüntülenirken, konvoy bir süre sonra gözden kayboldu. - MARDİN
Çavuşoğlu'ndan net "güvenli bölge" mesajı: Buna müsaade etmeyeceğiz Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüştü HDP, dört partinin ABD'ye yaptığı "Gülen'i iade edin" çağrısına neden destek vermediğini açıkladı ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan güvenli bölge açıklaması: Büyük adım olacak