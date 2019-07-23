Son Dakika Haberleri: Suriye tarafından atılan roket Şanlıurfa'ya düştü: En az 6 yaralı
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Suriye tarafından atılan roket Şanlıurfa'ya düştü: En az 6 yaralı

35 dakika önce

Şanlıurfa valiliğinin aktardığı bilgiye göre Turgut Özal Mahallesi'nde bir evin çatısına Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten biri isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Suriye tarafından atılan roket Şanlıurfa'ya düştü: En az 6 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir evin çatısına roket isabet etmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa valiliğinin aktardığı bilgiye göre Turgut Özal Mahallesi'nde bir evin çatısına Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten biri isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Şanlıurfa, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:52 
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