Suriye tarafından atılan roket Şanlıurfa'ya düştü: En az 6 yaralı
35 dakika önce
Şanlıurfa valiliğinin aktardığı bilgiye göre Turgut Özal Mahallesi'nde bir evin çatısına Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten biri isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar
ilçesinde bir evin çatısına roket isabet etmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa valiliğinin aktardığı bilgiye göre Turgut Özal
Mahallesi'nde bir evin çatısına Suriye
tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten biri isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:52
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